"Ми не довіряємо Росії": Кубраков розповів, чи позначиться ракетний удар на експорті через море

Незважаючи на ворожу атаку по порту, Україна продовжить технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він наголосив, що сьогоднішня ракетна атака Кремля вкотре показала світу справжні наміри окупантів. Саме тому Україна підписала угоду про "зерновий коридор" з ООН та Туреччиною, а не безпосередньо з агресоркою Росією: "Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам", - зауважив міністр.

За його словами, документ не був жестом "доброї волі", але результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний.

"В останні місяці ракетні удари по об'єктах інфраструктури стали другою, а іноді навіть першою метою ворога. Щодня десятки ракет прямують на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу та наш опір", - наголосив Кубраков.

Міністр також зауважив: що залізничники, автодорожники та портовики працюють щодня в умовах військової агресії.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі була підписана угода щодо розблокування експорту українського зерна. Мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Втім, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту. Там було зерно. Його готували до експорту, який мав початися вже за кілька днів, згідно з підписаною угодою в Стамбулі 22 липня.

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