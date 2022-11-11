"Ми не холодильна камера": Данілов розповів, чи призупинять ЗСУ деокупацію після звільнення Херсона

Заморожувати війну Україна не буде, каже секретар РНБО.

Після звільнення Херсона ЗСУ не зупинятимуться і продовжать деокуповувати українські території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території, незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - сказав він.

Звільнення Херсона

Деокупацію Херсона президент Володимир Зеленський назвав історичним днем. Також глава держави наголосив, що Україна завжди повертає своє.

Як зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України мало хто вірив, що українська армія протримається більше трьох днів. Проте зараз ЗСУ звільнили три області, деокупували Харківщину та підійшли до Херсона.

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