"Ми не покинемо Україну та українців": Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги

"Ми не покинемо Україну та українців": Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

Відповідне рішення сьогодні, 10 червня, схвалив президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду.

Про це повідомляє пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

"Фінляндія не покине Україну та українців. Ми продовжимо допомагати і надішлемо новий оборонний пакет підтримки", – повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Водночас інформацію про зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги у Гельсінкі не розкривають. Такі заходи будуть дотримані, аби гарантувати доставку військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Росія, найімовірніше, готується зірвати постачання важкого озброєння Україні. Саме з цією метою на території Білорусі, що межує з Україною, з’явились російські "Іскандери" та комплекси "Панцир-С".

Читайте також: