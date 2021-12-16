"Ми не потерпимо царя": Данілов повідомив, чи може зараз Росія напасти на Україну

"Ми не потерпимо царя": Данілов повідомив, чи може зараз Росія напасти на Україну

Данілов каже, що Україна не бачить відведення військ РФ від кордонів.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія все ще не робить жодних кроків для відведення військ від українських кордонів, до яких вона стягнула своїх армійців. Але ознак скорого нападу РФ на країну теж немає.

У цьому запевнив Олексій Данілов під час інтерв'ю агенції Reuters.

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За його словами, в Росії на кордоні перебуває 92 тисячі військовослужбовців, але, на його думку, Москві буде потрібно значно більше, якщо вона все ж вирішить вторгнутися до України.

"Було деяке (збільшення чисельності військ), але не настільки критично, щоб ми могли сказати: ось воно, це (вторгнення) відбудеться зараз", - сказав він.

Натомість, Данілов вказав, що попри розмову президента США Джо Байдена із Володимиром Путіним ситуація біля кордонів не змінилася і Україні досі стурбований нарощуванням військових РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росії потрібно було б щонайменше 500-600 тисяч військ поблизу кордону, "аби втримати ситуацію під контролем у разі наступу". Хоча така концентрація може бути досягнута протягом 24 годин.

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З його слів, Київ має сподівання, що у разі потреби, Захід допоможе Україні з постачанням зброї. Своєю чергою, він переконує, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах щодо свого прагнення до членства в НАТО.

"Ми ні від кого не підпорядковуватимемося, ми не потерпимо царя, ми інший народ. Чи можливий компроміс? Так, він можливий, але не за рахунок нашої незалежності та нашої країни", - підсумував Олексій Данілов.

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