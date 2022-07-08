"Ми не відмовлялись від цього шляху": Зеленський розповів, від чого залежить вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні найпотужнішими гарантіями безпеки для України є вступ до НАТО.

За словами глави держави, Україна не відмовлялась від свого курсу до Альянсу.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

"Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки. Окрім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. Тому ми не відмовлялись від цього шляху, але від нас цей шлях не залежить. І весь світ цьому свідок. Питання відкритих дверей залежить тільки від держав-членів НАТО", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави зазначив, що сьогодні основні зусилля російські окупанти зосередили на сході, однак у РФ не відмовилися від планів повного захоплення України. Росія прагне знищити всю Україну.

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