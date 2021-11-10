"Ми не витримаємо, плюнемо на все і підемо": головний лікар з Рівного емоційно закликав всіх вакцинуватися

За словами медика, ні один хворий, який вакцинувався, не помер.
Головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кучерук емоційно звернувся до українців та закликав вакцинуватися. Він розповів, що через велику кількість COVID-хворих медики надзвичайно виснажені.
Звернення медика опублікував мер Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці в Facebook.
"Ні один хворий, який щепився, не помер. Я дуже всіх прошу, колеги, зверніть увагу на це. Ми не витримаємо. Плюнемо на все і підемо, залишимо лікарню", — зазначив Кучерук.
Медик пояснив, що коли в лікарні 340 хворих з COVID-19, щоб їх обслуговувати, потрібно мінімум 600 пересоналу.
"Ми просто не витримуємо такого навантаження. Люди мали би допомогти медикам та вакцинуватися! Бо це єдине спасіння для усіх нас", — закликав він.
Кучерук попередив, що вчасно розпочате лікування в ранній період хвороби рятує життя, запобігає тяжкому перебігу чи полегшує симптоми хвороби.
"Повірте, лікування в умовах стаціонару в кризовому стані — це ходіння по краю прірви, навіть за умови, коли у нас є достатньо кисню", — каже головний лікар.
У його лікарні загалом від коронавірусу померло 536 пацієнтів і жоден з них не вакцинований.
"Багато людей не звертаються до лікарів, носять хворобу в собі, наражаючи на небезпеку оточуючих і себе часом доводять до стану, коли допомогти вже не можна", — ділиться спостереженнями Кучерук.
Своєю чергою мер Рівного Олександр Третяк додав, що ситуація у місті настільки критична, що уже не вистачає санітарів, аби виносити тіла померлих від COVID-19. За словами мера, головний лікар особисто змушений допомагати вивозити померлих, бо не вистачає персоналу.
Нагадаємо, що у Рівному антивакцинаторам організували екскурсію у COVID-відділення лікарні.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.