"Ми не виживемо": головна лікарка "інфекційки" Миколаєва поскаржилась на фінансування

"Ми не виживемо": головна лікарка "інфекційки" Миколаєва поскаржилась на фінансування

Федорова заявила, що пацієнтів скоро не буде чим годувати, а медпрацівникам не виплачують зарплату.

У Миколаєві єдина в області відбудована лікарня, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях, опинилася на межі виживання.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Світлана Федорова - головна лікарка обласної інфекційної лікарні Миколаєва.

"Сьогодні, в черговий раз, звернулася до "власника" нашої лікарні в особі голови обласної ради. Уже втретє за останній місяць. Проблема залишається невирішеною: договору від НСЗУ за пролікованих хворих ковідом на червень місяць так і немає. Червень закінчується. Всі документи нами подані своєчасно. Всім вимогам ми відповідаємо. Тільки договору все немає. І коли буде-невідомо", - пише Федорова.

Вона також зазначила, що "пацієнтів НСЗУ "порахувало" звичайними, мінімальними, стаціонарними. Тобто всі витрати на лікування, перебування, заробітну плату медичному персоналу не враховані".

"Медикаменти- спасибі спонсорам, харчування частково (але важливо: м'ясо) - спасибі спонсорам. Буду дуже вдячна, якщо знайдеться хтось, хто допоможе овочами: зараз дуже дорого купувати, багато витрачаємо. Заробітну плату, на жаль, поки місцевий бюджет не включає. Минулого року на цей час вже було виділено близько 20 млн гривень з місцевого бюджету, що дозволило платити персоналу встановлені згідно з законом зарплати. У цьому році поки нуль. Багатопрофільні лікарні виживають за рахунок інших договорів (хірургія, інсульти і т.д). Ми - однопрофільні. За законом (ст. 4 і 5 Про захист населення від інфекційних хвороб) місцевий бюджет зобов’язаний співфінансувати. Ми не виживемо", - написала лікарка.

Раніше заслужена лікарка України, головна інфекціоністка Ольга Голубовська, заявляла, що у Миколаєві закривають єдину в області інфекційну лікарню.

За словами Голубовської, зменшення інфекційних відділень несе загрозу, і ускладнює якнайшвидший вихід країни з епідемії коронавірусу.

ТСН.ua звернувся до НСЗУ з приводу ситуації в миколаївській лікарні. Там пообіцяли розібратися і дати відповідь.

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