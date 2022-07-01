"Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете": Урсура фон дер Ляєн виступила в Раді

Україна має дуже чітку європейську перспективу, і Україна є країною-кандидатом на вступ до ЄС.
Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно.
Про це у зверненні до українського парламенту заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
“Ми не заспокоїмося, поки ви не переможете”, — написала вона у Twitter.
Вона також подякувала президентові Володимиру Зеленському за можливість виступити у Раді.
Нагадаємо, президент анонсував появу документу, який регламентуватиме необхідні заходи державних інституцій на шляху до членства в ЄС. За його словами, українська держава тепер не повинна втрачати жодного тижня у відносинах із Європейським Союзом, щоб попри війну та всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства.
Як відомо, 23 червня Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.
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