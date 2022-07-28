"Ми не здамося": Зеленський відреагував на численні ранкові обстріли з боку Росії (відео)

Президент Володимир Зеленський відреагував на численні обстріли з боку Росії протягом ночі та ранку 28 липня. Він підкреслив, що Україну не залякати, ми не здамося і не опустимо руки.

Зеленський привітав громадян із Днем Української Державності.

"Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди. Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля", - написав президент.

Нагадаємо, вранці 28 липня Росія випустила по Україні десятки ракет з території Білорусі. Наразі відомо про дев'ять прильотів у Чернігівській області. Окупанти також завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області і Харківщині, а саме Чугуєву. Обстрілів зазнала Дніпропетровська область, там постраждали дві громади.

Що відбувається на фронті: прямі включення ТСН з Харківщини, Миколаївщини та Донеччини

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