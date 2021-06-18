"Ми не знаємо, що буде в найближчі години": в Ялті величезні потоки води змивають все на своєму шляху

За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів.
В окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь — потоки води буквально зносять автомобілі та людей.
Відеороликами з наслідками стихії користувачі діляться в соціальних мережах.
Так, на роликах видно, як курортну Ялту змивають великі потоки води. З собою вони зносять припарковані автомобілі і людей. У місті, за даними місцевих ЗМІ, незабаром може пропасти електроенергія. "Влада" просить підприємства відправити співробітників по домівках, людей евакуюють.
Ялта...— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) June 18, 2021
воду дали... pic.twitter.com/ecUggtDuAo
"Наразі повністю закритий в'їзд в місто, оскільки неконтрольований потік води просто зносить машини, людей. Слава Богу, немає жертв. Я прошу всіх залишатися вдома, не виходити на вулицю. Ми не знаємо, що буде в найближчі години і можемо тільки сподіватися на краще", — заявила самопроголошена "очільниця" міста Яніна Павленко.
Ялта. pic.twitter.com/ewO3lY9fE1— Сергей (@SergeyINVH) June 18, 2021
Вона також зазначила, що за 11 годин випало понад 90 мм опадів. З берегів вийшли дві річки, що проходять через центр міста.
Ялта... pic.twitter.com/sdP32O7cSm— &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) June 18, 2021
Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересуваються містом вплав.