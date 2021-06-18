"Ми не знаємо, що буде в найближчі години": в Ялті величезні потоки води змивають все на своєму шляху

За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів.

В окупованому Криму закрили Ялту. Курорт обмежили для відвідування через повінь — потоки води буквально зносять автомобілі та людей.

Відеороликами з наслідками стихії користувачі діляться в соціальних мережах.

Так, на роликах видно, як курортну Ялту змивають великі потоки води. З собою вони зносять припарковані автомобілі і людей. У місті, за даними місцевих ЗМІ, незабаром може пропасти електроенергія. "Влада" просить підприємства відправити співробітників по домівках, людей евакуюють.

"Наразі повністю закритий в'їзд в місто, оскільки неконтрольований потік води просто зносить машини, людей. Слава Богу, немає жертв. Я прошу всіх залишатися вдома, не виходити на вулицю. Ми не знаємо, що буде в найближчі години і можемо тільки сподіватися на краще", — заявила самопроголошена "очільниця" міста Яніна Павленко.

Вона також зазначила, що за 11 годин випало понад 90 мм опадів. З берегів вийшли дві річки, що проходять через центр міста.

Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересуваються містом вплав.

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