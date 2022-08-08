"Ми не знаємо, що в голові у Путіна": посол України в Туреччині про угоду щодо експорту українського зерна

Ще до повномасштабної війни у Києві чудово розуміли, що Анкара насамперед відстоює власні інтереси, зокрема у стосунках з Росією.

Саме турецький президент Реджеп Ердоган має деякі важелі, щоб стимулювати Володимира Путіна до виконання певних домовленостей. Найактуальніша з них поки – угода щодо експорту українського зерна.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Насправді, це вже початок, і ми фактично маємо весь закінчений цикл того, що передбачено цією угодою. Ми своє зобов'язання виконали, ми виводимо кораблі у відкрите море, вони доходять до пункту призначення, їх перевіряють і відправляють до портів призначення. Тобто фактично угода запрацювала, ми тепер сподіваємося, що це буде систематична робота. Для цього ми детально відшліфовуємо всі механізми взаємодії, контролю, координації, які є зараз в цьому Координаційному центрі. Також важливо не дозволити Росії порушити цю угоду шляхом будь-яких атак чи спроб перервати прохід кораблів", - говорить Василь Бондар.

Він додав, що найбільші ризики у зриві угоди вбачає збоку Росії.

"Ви ж бачили, що як тільки угоду підписали, наступного дня вони вже атакували Одеський порт. Це був такий свого роду ляпас – при чому тим, з ким вони підписували угоду, бо ми з російською стороною нічого не підписували. Ми не знаємо, що в голові у Путіна. Це зараз головна загроза. Плюс не виключені спроби десь спробувати перехопити кораблі в морі чи спробувати атакувати їх. Але давайте сподіватися, що угода буде працювати, все-таки є у нас два партнери, Туреччина і ООН, які мають контролювати ситуацію і не дозволяти Путіну шкодити угоді", - зазначив посол.

Нагадаємо, що чотири кораблі, які відбули вчора, 7 серпня, і продовжують свій рейс до Стамбула, сьогодні ввечері прибудуть до Туреччини і завтра пройдуть перевірку.

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