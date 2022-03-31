"Ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими": Арахамія про переговори з Росією

"Ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими": Арахамія про переговори з Росією

Арахамія стверджує, що перед тим, як обговорити все з дипломатами, влада обговорює все з військовими.

Українська делегація на переговорах з Російською Федерацією не ухвалює жодних ішень без попередніх консультацій з військовими.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" і голови української делегації Давида Арахамії.

"Ми нічого не робимо без консультацій наших військових, бо зараз військові - №1, наша опора. І якщо їм щось не подобається, ми просто це викреслюємо. Ми все обговорюємо з військовими, потім – з дипломатами, а потім уже це озвучуємо", – сказав він.

Він додав, що українська делегація поставила свою переговорну позицію публічно, і Росія вже не може імітувати процес переговорів.

"Ми зробили зараз хід конем, говоримо, що це позиція української сторони, вона вже відома. Ми запрошуємо всіх іноземців до офіційних переговорних каналів. Тобто РФ потрібно або зайнятися справді вже справжніми переговорами і демонструвати всьому світу, як вони рухаються, або сказати, що вони не хочуть займатися переговорами – і перейти на військовий шлях, і тоді мати всі наслідки міжнародного характеру. З тактичного погляду у цьому бою ми виграли однозначно. Це оцінки не нашої переговорної групи, а оцінки наших збройних сил: коли ЗСУ дають великі результати , ми це беремо та використовуємо”, – сказав Арахамія.

Нагадаємо, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після завершення війни з Росією.