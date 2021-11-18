"Ми ніколи не кинемо своїх у біді": українські туристи, які застрягли в Туреччині через смерть одного з членів групи, повертаються додому

"Ми ніколи не кинемо своїх у біді": українські туристи, які застрягли в Туреччині через смерть одного з членів групи, повертаються додому

Українці змушені були жити в Туреччині за власний кошт близько місяця.

Українські туристи, які не могли залишити територію Туреччини після ймовірного самогубства одного з членів групи, повернуться до України вже сьогодні, 18 листопада.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також читайте Масове отруєння в готелі Єгипту: названо офіційну кількість постраждалих українців

"За результатами роботи, проведеної дипломатичними установами в Туреччині, зокрема з прокуратурою міста Фетхіє та турецькою судово-медичною експертизою, нам вдалося пришвидшити досудове розслідування справи та забезпечити повернення громадян України додому", — заявив очільник МЗС.

Кулеба повідомив, що туристи, які змушені були близько місяця жити за власний кошт у Туреччині, повернуться в Україну двома групами: до Запоріжжя І Києва. Справу продовжать розслідувати.

"Консульські посадові особи України в Туреччині продовжать контролювати кримінальну справу щодо смерті нашого громадянина. Ми ніколи не кинемо своїх у біді, і це наш непорушний принцип", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, група українських туристів, яка ще в середині жовтня прилетіла до Туреччини та вирушила в похід Лікійською стежкою, вимушена була досі залишатися в країні через раптову загибель одного з учасників групи. Тіло загиблого одразу перевезли на батьківщину, а інших українців не відпускали додому через розслідування інциденту.