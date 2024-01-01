"Ми ніколи не відступимо": про що говорили Зеленський та Путін у новорічних промовах

Промова Зеленського тривала 20 хвилин, тоді як Путіна лише чотири.

У новорічну ніч преиздент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін привітали своїх громадян контрастними промовами.

У Reuters порівняли промови Путіна та Зеленського.

Про що говорили Зеленський та Путін

Президент України у новорічну ніч розповідав про стійкість українського народу під час війни. Водночас Путін підкреслив нібито єдність своєї країни.

"Головний підсумок року, його головне досягнення: Україна стала сильнішою", - сказав Зеленський.

Загалом слова "війна" у промові Зеленського пролунало 14 разів. Попри важкий рік і невиправданні очікування, Зеленський, як і торік, пообіцяв перемогу України.

"І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось", - сказав він.

Путін же називав російських солдатів "героями нашого часу". Утім, ні слова "Україна", ні слово "війна" так і не пролунало.

"Ми не раз доводили, що можемо вирішувати найскладніші завдання і ніколи не відступимо, тому що немає сили, здатної нас розділити", - сказав Путін, підкресливши, що "ми - одна країна, одна велика родина".

Не обійшлася промова Зеленського і про згадування масованих атак по території України, які були особливо відчутними у грудні. Натомість Путін жодного разу не обмовився про атаки на Україну. Ба більше, не було і згадок про атаки дронів на території самої Росії, зокрема, Бєлгорода.

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Зеленський підкреслив силу українських воїнів, а російський диктатор акцентував на спілних зусиллях росіян.

"І так само, як минулого 31 грудня, сьогодні ми кажемо: "Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік". Але цього року можемо додати: "Хоч би що він приніс, ми будемо сильнішими", - сказав український президент.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим 2024 роком.

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