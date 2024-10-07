"Ми обираємо стратегію страусів": Сенцов різко висловився про ситуацію на фронті і в тилу

Він зазначив, що ми звикли "до втрати кожного дня по селу".

Лише кардинальні зміни на фронті і в тилу зараз можуть стабілізувати ситуацію в майбутньому.

Таку думку висловив український режисер та командир штурмової роти 47-ї ОМБр Олег Сенцов у Мережі.

За його словами, "ми продовжуємо обирати стратегію страусів, бо голова в піску - це набагато безпечніше, ніж дивитися правді в очі".

"Все рідше чути слово "Перемога" і все частіше "Перемовини". Замість "Мобілізації" - "Економічне бронювання". Промовляти "Демобілізація" скоро стане взагалі протизаконно. За План Перемоги тепер відповідає Байден, ми вмиваємо руки", - написав Сенцов.

Він також вважає, що фортеця Вугледар виявилось не таким вже й стратегічним містом, а до втрати "кожного дня по селу ми вже звикли".

"Скільки міст ще віддамо до кінця року вже відомо, тому можна починати писати цілий альбом. Ти фізично відчуваєш цю прірву і дивишся вниз без страху, бо він залишився десь там в посадці. Весь фейсбук наповнен ліжком із долларів працівника МСЕК та не закритими зборами волонтерів. Згадується "Хрещений батько-2", де вечірка в Гавані продовжувалася, поки в місто не ввійшли війська Кастро", - йдеться в повідомленні.

Сенцов переконаний, що лише кардинальні зміни зараз, зможуть лише стабілізувати ситуацію в майбутньому.

Раніше Сенцов поділився історією, як брав в полон кількох російських окупантів.

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