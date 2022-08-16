"Ми обов'язкво звільнимо Крим": представниця Зеленського на півострові закликала місцевих бути обережними

Українців, які проживають в Криму, закликали бути обережними і ховатися в разі небезпеки в обладнаних місцях і підвалах.

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева наголосила, що війна "несподівано" прийшла і в Крим.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму", - написала Ташева.

За її словами, попри заяви Кремля, що "людям у Криму нічого не загрожує", місцеві вважають інакше.

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язкво звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала представниця Зеленського.

Нагадаємо, перед ранковими вибухами у Джанкої окупанти стягнули туди велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. Тож склади в окупованому місці виявилися дуже спокусливою ціллю.

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