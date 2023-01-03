"Ми однаково сприймаємо важливість цього року": Зеленський заявив про посилення тиску на Росію

Глава України Володимир Зеленський повідомив про низку переговорів із лідерами світових держав та їхню оборонну, санкційну та фінансову підтримку.

Про це Зеленський заявив під час свого традиційного відеозвернення увечері, 3 січня.

Перш за все Зеленський висловив вдячність прем’єру Канади за незмінну підтримку.

"Обговорили сьогодні з Джастіном Трюдо, як іще можемо посилити тиск на Росію. Відчувається, що канадська допомога нашому захисту цього року збереже свою силу", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що Норвегія надає дуже потужну підтримку щодо збройної допомоги.

"Роль Норвегії може стати справді історичною в захисті Європи, якщо реалізуємо все те, про що зараз говоримо. Це стосується і підтримки нашої енергосистеми. Зокрема, я дякую Норвегії за готовність допомогти забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму", – зазначив Зеленський.

Глава України подякував Британії за "цілком конкретні домовленості", яких досягнуто, передусім в оборонній сфері.

"Під час розмови з премʼєр-міністром Ріші Сунаком я відчув, що ми однаково сприймаємо важливість цього року, перспективи цього року. Те, що саме зараз можна досягти вирішальної переваги, не давши Росії відігратись на тому чи іншому фронтовому напрямку", – заявив президент України.

Нідерланди однаково з Україною розуміють "справедливіть того, чим і як має завершитися ця війна". За словами Зеленського, він поінформував премʼєра Рютте про найближчі розрахунки ворога, про те, що готується Росією на зимові місяці й початок весни.

"Впевнений, Україна буде почутою у Європі. І щодня я буду продовжувати таку дипломатичну активність – як формальну, так і неформальну, як публічну, так і непублічну", – додав він.

Додамо, що дії путінського оточення свідчать: війна в Україні буде довгою.

Експерт дав прогноз розвитку війни на 2023 рік. Він зазначив, що Росія все ще може дозволити собі вести війну з погляду людських ресурсів.

Військові експерти заявляли також, що армія Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.

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