"Ми одне одного зрозуміли": як президент Зеленський привітав дружину з днем народження

"Ми одне одного зрозуміли": як президент Зеленський привітав дружину з днем народження

Президент написав дружині зворушливе послання.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 лютого, привітав свою дружину Олену Зеленську з днем народження.

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Про це він написав у Facebook.

Зеленський в соцмережах зізнався дружині в коханні та привітав першу леді з днем народження.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати, але ми тут не одні. Як завжди останнім часом", - написав президент.

Також Зеленський написав зворушливе послання дружині, у якому пропустив кілька слів.

"Ми одне одного зрозуміли", - йдеться у привітанні.

Зазначимо, що Олена Зеленська народилась 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.

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