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"Ми одне одного зрозуміли": як президент Зеленський привітав дружину з днем народження

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"Ми одне одного зрозуміли": як президент Зеленський привітав дружину з днем народження

Володимир Зеленський Instagram

Президент написав дружині зворушливе послання.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 лютого, привітав свою дружину Олену Зеленську з днем народження. 

Про це він написав у Facebook. 

Зеленський в соцмережах зізнався дружині в коханні та привітав першу леді з днем народження. 

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати, але ми тут не одні. Як завжди останнім часом", - написав президент. 

Також Зеленський написав зворушливе послання дружині, у якому пропустив кілька слів. 

"Ми одне одного зрозуміли", - йдеться у привітанні. 

Зазначимо, що Олена Зеленська народилась 6 лютого 1978 року у Кривому Розі.

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