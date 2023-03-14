"Ми переможемо в цій війні": Зеленський повідомив подробиці доповідей генералів під час Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки 14 березня, під час якої прослухав доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основну увагу приділили ОСУВ "Хортиця" і Бахмуту.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 14 березня.

Він також зазначив чітку позицію усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

"Далі генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі". Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї", – зазначив президент.

Також 14 березня Зеленський вручав державні нагороди українським воїнам, їхнім рідним на честь Дня українського добровольця.

"Мамі Героя України Олександра Мацієвського. Батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича. Чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця", – зазначив Зеленський.

Сьогоднішніми указами він відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно.

"Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги. Яка складається, насправді, із дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу і за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу", — сказав президент.

Додамо, що 14 березня наречена загиблого Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" – Аліна Михайлова віддала президенту України Володимиру Зеленському особистий бойовий шеврон полеглого бійця.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.