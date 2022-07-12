"Ми повинні бути готовими до цього": у МЗС Латвії висловилися з приводу застосування Путіним ядерної зброї

Тим не менш, країні-агресорці доведеться за це відповідати.

Про це ТСН.ua в інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Ризик (ред. - застосування зброї) є. Зброя масового знищення - ядерна, хімічна чи біологічна – може бути використана. Ми повинні бути готовими до цього. Але, знаєте, ми також стежимо за тим, що говорять російські пропагандистські канали. Наприклад: "Слухайте, ми використаємо ядерну зброю проти Нью-Йорка та Вашингтона". Але дозвольте мені нагадати цим людям, що насправді США і Великобританія також є ядерними державами. І будь-який напад на будь-яку з цих країн, що мають ядерну зброю, викличе реакцію у відповідь. Але так, справді, ми повинні мати всілякі суміжні плани для всіх видів подій", - сказав міністр.

Нагадаємо, що під час війни в Україні деякі високопосадові військові чиновники можуть отримати "зайву популярність". У зв'язку з цим ЗМІ РФ не висвітлюють дії генералів на фронті, а лише "подвиги" рядового складу. Очільник Кремля Володимир Путін побоюється конкуренції з боку російських генералів.