“Ми повинні посилюватись та берегти людей”: Зеленський пояснив звільнення Олещука

У вечірньому зверненні президент оголосив про заміну командувача Повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення командувача Повітряних сил Збройних сил України, наголосивши на необхідності працювати на результат і берегти особовий склад.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в п’ятницю, 30 серпня.

“Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, усім інженерам, усім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Всім, хто справді б’ється для України – для результату”, – повідомив Зеленський.

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Після цього президент пояснив, чому саме було ухвалене рішення замінити командувача Повітряних сил.

“Це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватися. І берегти людей. Берегти особовий склад – берегти всіх наших воїнів”, – сказав глава держави.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський опублікував указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.

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