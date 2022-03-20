«Ми повинні повертатися до нормального життя»: очільник Дніпропетровщини закликає громадян ставати до роботи

Україна має відновлювати свою економіку навіть у важких умовах війни, а підприємці - повертатися до роботи та забезпечувати своїх працівників зарплатою.

З такими словами під час брифінгу виступив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ми повинні повертатися до нормального життя. У нас в регіоні почали працювати підприємства – 21 із 22 великих. Працює середній бізнес», – говорить він та закликає всіх, хто має змогу, повертатися до роботи.

Резніченко акцентував увагу на тому, що Президент та уряд України зробили для бізнесу максимально пільгове оподаткування, чим заохочують підприємців до роботи.

«Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село», – сказав очільник області.

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