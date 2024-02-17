"Ми повинні продемонструвати, що значить справжня війна": Зеленский готовий взяти Трампа на фронт

Для ухвалення рішень про закінчення війни треба розуміти, що таке справжня війна.

Президент України Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа до України. Щобільше, він готовий взяти його на фронт.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Усе залежить від бажання Трампа"

Зеленський наголосив, що ми вдячні за двопартійну підтримку. Американці знають: ми відкриті й завжди хочемо, аби вони знали, що насправді відбувається на цій війні.

"Якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо в нас буде розмова, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що значить справжня війна", – підсумував український лідер.

Раніше в Офісі Президента відреагували на заяву Дональда Трампа про Україну. За словами голови ОПУ Михайла Подоляка, ередвиборчі заяви можуть бути різними й на 180 градусів відрізнятися від того, що було сказано вчора, чи буде сказано завтра. Тому ставитися до них треба спокійно.

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