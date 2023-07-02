"Ми повинні стати морською державою, а не державою біля моря": віцеадмірал Неїжпапа — про потенціал ВМС України

Вперше за 30 років збудували сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа".

Потоплення "Москви" та звільнення Зміїного — лише початок. Про це запевнив командувач ВМС, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

В ексклюзивному інтрев'ю кореспондентці ТСН Оксані Радіоновій командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України розповів про будівництво флагмана "Гетьман Іван Мазепа" та завдання для річкових моряків.

Борт №1 — сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа"

За словами командувача, потенціал ВМС України значно виріс від початку повномасштабного вторгнення.

Борт №1 — сучасний корвет "Гетьман Іван Мазепа". Фото: ТСН

Разом із півостровом Крим 2014-го Росія загарбала понад 80% українського флоту. Практично всю інфраструктуру. Та не змогла купити всіх. Морською столицею стала Одеса. Україна практично з нуля почала розбудовувати військово-морські сили, а Росія ще дужче скаженіти.

"Ми повинні стати морською державою, а не державою біля моря", — каже Олексій Неїжпапа.

Тим часом кореспондентка ТСН нагадує, як у жовтні 2022-го у Стамбулі перший український корвет "Гетьман Іван Мазепа" спускали на воду.

"Це був перший корабель такого класу, спущений на воду для ВМС ЗСУ, за 30 років. Це вражає. (...) Першочергово, це гордість за державу, за Україну,за своїх підлеглих", — коментує Неїжпапа.

Корпус корвета зібрали в Стамбулі зі сталі незламного заводу "Азовсталь", а доводити до готовності збиралися у Миколаєві. Повномасштабне вторгнення змінило плани: корвет залишився на турецькій землі. Наразі триває установка обладнання та озброєння на корветі "Гетьман Іван Мазепа".

Командувач ВМС, віцеадмірал Олексій Неїжпапа: "Потенціал ВМС значно виріс від початку повномасштабного вторгнення". Фото: ТСН

На 70% флагман готовий.

Захист з річки

Командувач Військово-Морських Сил розповів і про завдання для річкових моряків.

Зокрема, він повідомив про створення першого дивізіону — Київського, направленого на північ річки Дніпро.

"Зараз був створений і наступний дивізіон, який працює на півдні Дніпра, щоб знищувати катери противника. Основна ціль — висадка десанту. Переміщення з правого на лівий берег сил, засобів... Їхня підтримка. Це і пошук, і рятування людей. Завдань для річкових моряків. дуже багато", — зазначив командувач Військово-Морських Сил.

"Військово-Морські Сили були,є і будуть. І будуть вони там, де повинні бути: в Севастополі. Захищати економічну зону України і робити її морською державою", — зазначив командувач Військово-Морських Сил.

Нагадаємо, 2 липня, в Україні відзначають день Військово-Морських сил України. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа привітав українських моряків зі святом та розповів, що пишається кожним, хто віддає данину їхній вірності, мужності та сили.

Також, як повідомлялося раніше, в Україні створять Корпус морської піхоти. У ВМС пояснили, яку зброю він матиме і які завдання виконуватиме.

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