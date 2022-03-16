"Ми повністю зупинили наступ російських військ": експерт розповів про етапи війни в Україні

"Ми повністю зупинили наступ російських військ": експерт розповів про етапи війни в Україні

Військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю назвав умову для відступання окупантів.

Наступ армії Путіна повністю зупинено, і останню проблему – Маріуполь в облозі – буде вирішено найближчими днями. Такої думки військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю виданню OBOZREVATEL він розповів про фази війни в Україні.

Так, за словами експерта наступ армії Путіна зупинено. Раніше Жданов говорив, що глава рф збирає резерви, а потім має розпочатись друга фаза війни. Тож, вона вже розпочалася.

"Так, можна вважати, що перший етап закінчено. Ми повністю зупинили наступ російських військ. У нас залишилася одна проблема – Маріуполь, але я думаю, що Генеральний штаб намагатиметься її вирішити найближчими днями", – сказав експерт.

Другий етап війни, на його думку, вже розпочато.

"Ми продовжуємо завдавати шкоди російським військам, де тільки можна намагаємося їх громити. Ми намагаємось довести цифру втрат до 50%, щоб вони почали відступати", – додав Жданов.

Нагадаємо, в Україні завершується третій тиждень війни, після того як 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Наразі українська армія активно відбиває атаки противника, завдаючи йому великих втрат.

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