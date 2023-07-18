"Ми будемо працювати і все буде Україна": мешканка Херсону розповіла про страшну окупацію і наслідки підриву ГЕС

37-річна жителька Херсона Ольга Чернишова разом із мамою та сестрою має свій продуктовий магазин і мріяла про розширення сімейного бізнесу, але 24 лютого 2022 року все змінилося.

“Ми не думали виїжджати, тому що в нас тут життя. Ми розуміли, що великі супермаркети закриються, а людям десь потрібно брати продукти”, - згадує Ольга.

Тому вона разом із сім’єю залишилася в Херсоні і працювала. Навіть, коли їхнє рідне місто окупували російські військові, Ольга разом з іншими місцевими жителями брала участь у протестах проти окупації.

Остання така акція завершилась жорстоким розгоном із застосуванням сльозоточивого газу. Утім, протестні настрої не вдалось повністю приборкати і херсонці продовжували свої вже майже партизанські акції.

Життя змінилось після визволення. “Цей день не забудеться ніколи і ні в кого. До нас зранку прийшов чоловік, наш покупець, і каже, що бачив наших військових. Я з ними фотографувався. Ми вже вільні”, - розповіла жінка.

Після деокупації нарешті у людей почало налагоджуватись життя. Дуже швидко почали привозити українські продукти і ліки, а працювати стало легше і безпечніше. Але невдовзі російські військові почали нещадно обстрілювати місто. 6 червня вночі вони підірвали Каховську ГЕС. “О 6 ранку мені зателефонували разом з будильником знайомий. Він сказав, що Каховську ГЕС підірвали і слід збирати речі. Нас затопить. Але я розуміла, що наш будинок не затопить, тому що ми далі від річки, хоч її і бачимо”, - зазначила Ольга.

Жінка побігла до літніх сусідів вниз допомогти зібрати речі. “Мій магазин в районі Річкового порту. Ми розуміли, що він може бути затоплений, але замість того, щоб рятувати товар, ми почали рятувати людей”, - додала підприємиця з Херсону.

Вони допомогли вивезти сусіда маму, тому що вона не могла сама пересуватися та далеко вийти з двору. “Ми винесли дідуся лежачого і тварин”, - сказала Ольга.

Усіх їх Ольга прихистила в себе вдома. І далі їздила рятувати людей, поки її машина не потонула. Представники преси допомогли зв’язатися з Червоним Хрестом, представники якого рятували спочатку людей, а по дорозі тварин. Тоді у Херсоні було багато небайдужих людей зі всієї України, які допомагали. Вони привозили човни, одяг і їжу.

“Я вірю, що ми відновимо наш магазин. Ми працюватимемо і все буде Україна, тому що по-іншому не може бути”, - впевнена Ольга Чернишова з Херсону.