"Ми примусимо здатися": прем'єрка Італії рекомендувала РФ погодитися на умови миру в Україні

Якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться з умовами миру, його змусять капітулювати.

Про це заявила премʼєр-міністрка Італії Джорджія Мелоні.

"Захищати Україну означає об’єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії", - наголосила Джорджія Мелоні.

За її словами, досягнення миру в нашій державі не означає капітуляції. Умови, які намагається висувати Путін - не правильні і його наративи потрібно розвінчувати.

"Мир в Україні не означає що Україна має здатися, як вважає президент Путін. Це не буде так. Ставити такі умови дуже не правильно. Треба розвіяти наративи путінської пропаганди. Зараз йде дискусія по трьох важливим питанням - продовольча, радіаційна, гуманітарна безпека. І ми повинні подивитись, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія і далі хотіла б приймати участь у цьому та допомогти Україні дивитися у майбутнє", - констатувала прем'єрка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Якщо Росія не погодиться з умовами, ми примусимо їх здатися", – прем'єрка Італії

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 14 червня заявив, що Росія готова сісти за стіл переговорів щодо України. Водночас він вимагає "повного виведення" ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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