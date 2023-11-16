"Ми припинили будь-який додрук цих підручників": в Україні спалахнув новий мовний сканадал — тепер з Румунією

Старі ексземляри зі штучним терміном "молдовська мова" обіцяють замінити на підручники, де румунську визнано єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні.

Уряд України заявив, що вжив негайних заходів і припинив друк підручників із використанням поняття "молдовська мова", що є порушенням нещодавньої угоди між двома урядами. В Україні запевнили, що "всі державні службовці, які порушуватимуть рішення Уряду, понесуть дисциплінарну відповідальність".

Про це йдетсья в заяві МОН.

У Міністерстві підкреслили, що в Україні замість поняття "молдовська мова" вже офіційно використовується лише "румунська мова", й усі офіційні рішення та документи готуватимуться з урахуванням цієї зміни.

Наклад примірників із "молдовської мови" затвердили до друку в минулому, ще у травні, а основний тираж надрукували влітку 2023-го, до переходу на "румунську мову".

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", – додало міністерство.

Напередодні прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку із роздратуванням зазначив, що попри обіцянку київського уряду відмовитися від фрази "молдовська мова" і визнати румунську єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні, все одно використовують старе поняття.

Мовний скандал – початок

Раніше румунське видання Libertatea звернуло увагу на те, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" – обидва для учнів 5-х класів на Одещині.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.

Як нагадує джерело, в СРСР скрізь вивчали лише "молдавську мову". Після здобуття Україною незалежності була прийнята ідея румунської мови. Але, з 1997 року Одеса повернулася до "молдавської мови". Таким чином штучно розділили румунську громаду в Україні (загалом 400 тисяч осіб): діти з Чернівців і Закарпаття вивчали "румунську", а з Одеси, де проживає 130 тисяч румунів, лише "молдовську".

"Якщо Київ тепер виконає свої обіцянки, то вперше з 1997 року румунські діти з Одеси та південної Бессарабії офіційно вивчатимуть у школі "румунську мову", – нагадали в Румунії.

Нагадаємо, 2 березня 2023 року в Молдові в парламенті побилися за проєкт з відмови від назви "молдовська мова" на користь "румунської". А 16 березня парламент Молдови все ж ухвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську.

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