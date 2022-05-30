"Ми просто витратний матеріал, нас просто розстрілюють": окупант скаржиться дружині, що їх вбивають ЗСУ

"Ми просто витратний матеріал, нас просто розстрілюють": окупант скаржиться дружині, що їх вбивають ЗСУ

Російські окупанти, які перебувають у захопленому Лимані скаржаться, що після того, як вибили ЗСУ з міста, просто ними розстрілюються.

Росіянин телефоном розповідає дружині, що після наступу, війська окупантів наштовхнулись на потужну оборону ЗСУ.

Розмову перехопило ГУР Міноборони.

"Там далі "зеленка", така сама як у нас, поля-ліси. Як вони там п**ди отримали. Їм в місті простіше було. Там артилерія не так працює. А тут артилерія х**рить. Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Взагалі наш напрямок зараз срака", - розповідає окупант.

Він додає, що, скоріш за все отримає нагороду, але головне, говорить, вижити.

"Найголовніше додому повернутися і щоб пацани теж цілі залишились. Бо хто зі мною поїхав, перша партія 7 людей залишилося з 60. У нас кожного дня поранені. Кожного дня вбиті. Кожного дня когось затрьохсотило. Людей пачками звідси везуть. В атаку йти це просто п**ць. Вони окопані сидять. У них там амбразури, у них бетоном все залито. У них окопи. Вони нас просто сидять і чекають. Вони нас просто розстрілюють", - гоорить окупант.

Він додає, що раніше думав, що до військових в РФ ставляться як до скота, але коли потрапив сюди, то відчув, що навіть гірше.

"Я в піхоті служу. Ми просто витратний матеріал. Тут всім пох**. Поранені лежать тижнями, яких треба терміново евакуювати", - розказує окупант.

Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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