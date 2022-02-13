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"Ми - разом з Україною": до Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США

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"Ми - разом з Україною": до Києва прибули два літаки з військовою допомогою від США

Посольство США в Україні/Twitter

Серед вйськової допомоги - боєприпаси та заряди для гранатометів

У неділю, 13 лютого, на тлі повідомлень про можливе російське вторгнення до України прибули ще дві "пташки" з військовою допомогою від США. 

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що це уже 16-17 літаки, які привезли до Києва боєприпаси та заряди для гранатометів.

"Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською військовою допомогою, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - йдеться в офіційному повідомленні. 

Нагадаємо, два літаки - 14-15 "птахи" - з військовою допомогою від партнерів з США приземлилися у Києві 11 лютого. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до України вже прибуло 25 літаків з військоою допогою.

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