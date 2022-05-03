"Ми розділимо перемогу": як Польща допомагає Україні у війні з Росією

"Ми розділимо перемогу": як Польща допомагає Україні у війні з Росією

Підтримку України Польщею у війні з Росією важко переоцінити. Сусідня країна підставила плече Україні у чи найтемніші часи з періоду її незалежності.

Польща стала першою країною, куди ринули українці, втікаючи від російських ракет, які в ніч на 24 лютого розкроїли небо і немов блискавицею вдарили по мирних містах України.

ТСН.ua розповідає, як з перших днів війни Польща стала прихистком для мільйонів українців, як допомагає підвищити оборонну спроможність України, та як відстоює її інтереси на міжнарордній політичній арені.

Гуманітарна допомога

Вже у перші дні війни на українсько-польскому кордоні сусідня країна оперативно організувала гуманітарну допомогу для громадян України, які після цинічного нападу Росії змушені були покинути батьківщину. Польща зустрічала українців гарячими напоями, солодощами, безкоштовним житлом і теплими речами. Подбали і про дитяче харчування, а також засоби гігієнти.

Одразу після прибуття автобусів до польського пункту пропуску, прикордонники підносили для українських пасажирів воду та випічку. У залі проходження паспортного кордону також прикордонники частували українців солодощами.

На так званому "гуманітарному пункті" чергували групи прикордонників, які стежили за порядком і надавали допомогу за потреби. Також там чергували карети швидкої. Крім того, на КПП були облаштовані місця обігріву, де багато людей, зустрічали українців.

УНІАН

Недалеко від пункту пропуску, небайдужі поляки пропонували українцям свою допомогу - безкоштовне житло або трансфер до великих міст Польщі. Також біля кордону розташували ятки з різним одягом та теплими речами.

Польща на кордоні розгорнула "гуманітарні пункти" для українців

Безкоштовним житлом українців забезпечували поляки по всій країні. Влада Польщі підтримала своїх громадян у добрій справі: тим полякам, які приймають в себе українських біженців, нададуть фінпідтримку від держави - близько 8,7 доларів на день, або близько 263 на доларів місяць. Окрім цього, у великих містах розгорнули центри для приймання українців. До роботи залучились волонтери, які допомагали прибулим з речами першої необхідності і харчуванням.

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Інтерграція українців в Польщі

На тлі масового приїзду українців у Польщі від 28 лютого скасували обов’язкове носіння масок та проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону.

УНІАН

Для українців, які перетнули кордон з Польщею, починаючи з 24 лютого ввели безкоштовний проїзд польською залізницею. А українським водіям в Польщі дозволили не обмінювати водійські посвідчення до кінця 2022 року. Також Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги. Окрім цього, аби українцям було зручніше дістатися до необхідного місця, у польському застосунку з розкладом громадського транспорту додали українську мову.

Також у Польщі створили україномовне радіо, щоб біженці могли отримувати всю оперативну інформацію.

Подбала польська влада і про здоров'я громадяни України, які прибули до країни після війни. Тож усі українці, які прибули після 24 лютого мають право на безкоштовне медичне обслуговування в країні. Також 100 тисяч українців зможуть отримати по 500 злотих на купівлі ліків. Більше того, Польща приймає онкохворих дітей з України, яким необхідне термінове лікування.

фото / ЛОДА

Також влада країни заявила про готовність приймати у своїх 120 медичних закладах поранених українців.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з України в напрямку Польщі кордон перетнули майже 3 мільйони осіб. Усі українці, які прибули після 24 лютого можуть отримати тимчасовий захист в країні. Польща дозволила українським біженцям легально жити і працювати в країні 18 місяців, ці терміни згодом можуть подовжити.

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Вже 77 тисяч біженців з України знайшли роботу за спеціальним законом, який дає спрощений доступ до ринку праці.

Також Польща запустила урядову програму підтримки українських сімей з дітьми, в межах якої платитиме українським біженцям по 500 злотих допомоги на кожну дитину. Завдяки польському спецзакону про надання біженцям з України всебічної підтримки, українські учні та студенти мають змогу навчатися у школах та університетах.

Загалом же уряд Польщі ухвалив законопроєкт про створення спеціального фонду у розмірі 1,75 млрд доларів для допомоги українським біженцям.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що українці захищають не лише себе, а й безпеку усієї Європи. Він додав, що щодня Польща відправляє до України близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно це ліки, одяг, засоби гігієни, продукти тривалого зберігання, спальники, каремати, протипожежне обладнання, вогнегасники.

Оборонна допомога Україні і підтримка на світовій політичній арені

У перший же день масштабної війни стало відомо, що Національний банк Польщі ухвалив рішення надати Національному банку України валютний стовп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів).

Також вже у перші дні повномасштабної війна Польща передала Україні військову допомогу: міномети, боєприпаси до них, безпілотники та інше озброєння.

На початку березня влада Польщі висловила готовність надати Україні бойові літаки, утім у Вашингтоні назвали таку ініціативу "необгрунтованою" і Міністерство оборони США обіцяло провести додаткові консультації з польським урядом та союзниками НАТО щодо питання поставки винищувачів МіГ-29.

Також Польща розпочала енергетичну блокаду Росії. 1 березня глава польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Брюселя закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля.

Mateusz Morawiecki / Facebook

Вже через декілька днів, 6 березня, під час пресконференції у Варшаві заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що Польща вважає повне ембарго на всі енергоносії з Росії єдиною можливістю зупинити війну проти України. Також він наголосив, що підтримка України Євросоюзом має бути більшою.

26 квітня Польща запровадила нові санкції проти Росії через її напад на Україну. Під обмеження потрапили 35 великих російських компаній та 15 фізичних осіб. Серед них такі компанії, як “Газпром”, “Новатек” та “Акрон”.

А вже наступного дня, 27 квітня, Польща оголосила про повну незалежність від російського газу.

Після різанини в Бучі Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вимагав від ЄС жорстких санкцій щодо Росії і закликав розірвати всі торгівельні відносини з РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав звірства Росії в Україні геноцидом і також заявив, що Путіну необхідно висувати жорсткі умови.

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Також Польща висловила готовність стати гарантом безпеки України на прохання Києва, поряд з іншими країнами. Водночас влада країни заявила, що не підтримає жодної мирної угоди, яка означатиме втрату Україною своєї території. Також польський президент виступає за прийняття України до ЄС в експрес-режимі.

А щодо країни-агресорки, то Польща звернулася з ініціативою до США виключити Росію з групи великих економік G20. За словами міністра економічного розвитку і технологій Польщі Пьотра Новака, країна отримала "позитивну відповідь" на цю пропозицію і це питання мають передати президенту Джо Байдену.

Між тим, Польща продовжує надавати Україні військову підтримку. З останнього країна-сусідка передала ЗСУ понад 200 танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Танк Т-72 / MIL.IN.UA

Загалом Польща вже надала Україні військової допомоги на понад 1,6 млрд доларів. Окрім цього, в польському уряді наполягають, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна робить усе, щоб українці "відчували, що вони не самотні".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський називає свого колегу Дуду справжнім другом України і неодноразово висловлював вдячність польському президенту та народу за дієву допомогу країні у складний час.

"Якщо Бог дасть і ми переможемо у цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич. І ваша велич. Це боротьба за нашу і вашу свободу. Це спільна історія великих народів. Дай, Боже, нам Перемоги! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina!", - виголосив український президент в одному зі своїх звернень.

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