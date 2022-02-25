"Ми розмовляємо російською, ніхто нас не гнобив": чоловіки повернулись з Польщі, щоб захищати Україну

Чоловіки намагаються потрапити до Києва та Кривого Рогу, щоб захищати Україну.

Двоє українців повернулись з Польщі, щоб захищати Україну. Вони кажуть, що російськомовні, їх ніколи ніхто за це не ображав і почувши про війну, одразу приїхали захищати Україну.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чоловіки розповіли, що один родом з Херсона, інший - з Кривого Рогу. Були у Польщі, проте зараз вони перебувають у Львові та намагаються потрапити до Кривого Рогу та Києва. Почувши про війну на Батьківщині - вони повернулись з Польщі, щоб боротись за Україну.

"Я і він говоримо російською. Я можу говорити і українською, у нас говорять і суржиком. Нас тут ніхто не гнобив, ми жили дружно. Я не розумію, навіщо він прийшов до нас з війною", - каже один із чоловіків.

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