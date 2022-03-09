"Ми розуміємо, що це була випадковість": у Дніпропетровській області розповіли про ситуацію з вибухом снаряда

"Ми розуміємо, що це була випадковість": у Дніпропетровській області розповіли про ситуацію з вибухом снаряда

Всі депутатські фракції, а також магазини, лікарні та автозаправки працюють.

На Дніпропетровщині ситуація контрольована. Регіон під захистом Збройних Сил України.

Про це під час брифінгу заявив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Заходу озброєних військ немає. Якихось НП за цю ніч не сталося, ніч пройшла спокійно. Ракету, яка вчора впала у селищі Григорівка, було збито нашим ППО. Частина ракети впала та здетонувала. Ми розуміємо, що це була випадковість”, – наголосив Микола Лукашук.

Він також додав, що всі депутатські фракції, а також магазини, лікарні та автозаправки працюють.

“Ми налагодили всі логістичні процеси, щоби в кожному селі працювали лікарні, щоб у будинках було тепло. Сьогодні ми бачимо велику кількість людей, яких евакуюють із Харкова – частина з них залишається у Дніпрі”, – зазначив голова обласної ради.

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