"Ми рухаємося в напрямку патової ситуації": експерт про можливі перемовини з Росією

Війна, яку РФ розв’язала проти України, рухається у бік патової ситуації. А ця ситуація слугує підґрунтям для проведення мирних перемовин.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак.

"Фундаментально, ми рухаємося в напрямку патової ситуації. Тобто поступово ми досягаємо стану, коли жодна сторона не може отримати переваги тривалий період часу. Це схоже на ситуацію у 1916-1917 роках під час Першої світової війни. Згідно з класичною теорією, патова ситуація є підґрунтям для проведення мирних перемовин", - зауважив Іван Ступак.

Він наголосив, що вже на наступній мирній конференції можлива поява представників з РФ. Проте самого Путіна на ній не буде.

"Але можуть бути такі особи, як Мединський, Патрушев або інші делегати від РФ. Це буде перший крок, щоб починати завершувати цю війну. Тому що росіяни втомилися, їхня економіка страждає. Ми бачили гіпотетичний план мирних перемовин або мирних пропозицій, які оголосив Дмитро Гордон. До цього можна ставитися по-різному, але це виглядає досить правдоподібно", - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що партизани виявили в Ленінградській області РФ склади ракет Х-22, якими атакують Україну.

Читайте також: