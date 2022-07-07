"Ми самі один одного передушимо тут": Арестович розкритикував українців за пошуки зради

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розкритикував українців, які "розганяють" зраду. Зокрема, він вказав на реакцію суспільства на звістку про необхідність довідок з військкоматів для виїзду за межі області.

Арестович назвав українців чемпіонами з пошуку зради.

Про це він написав у Мережі та сказав в інтерв’ю, уривок якого виклав у своєму акаунті.

"Українці, звичайно, чемпіони з пошуку зради. Але настав час уже й звикнути до інформаційних атак. Воюємо 5 місяців. На інформаційному фронті – роками, але за найменшого натяку просідаємо. Один пост з приводу необхідності довідок з військкоматів для виїзду за межі області, і військове керівництво – зрадники та руйнівники економіки", – йдеться в дописі радника голови ОП.

"Мене дивує кількість зради. 130 днів молилися на генеральний штаб, робили з військових святих, а тільки-но щось, що особисто зачіпає, – все, негідники, падлюки і так далі. Ми цю війну можемо виграти тільки на суспільній довірі. А якщо ми вірили-вірили людям 130 днів, а потім через одне невдале формулювання, яке не вартувало й виїденого яйця, і зрозуміло було з самого початку, що це скасують, шарахнулися вбік і почали ненавидіти та викривати, то росіянам не треба з нами воювати 85 тисячами військ, а треба два кроки в бік зробити - і ми самі один одного передушимо тут", – розповів Арестович.

Він запевнив, що все військово-політичне керівництво України працює зараз на перемогу вдень і вночі.

"Всі інформаційні атаки з приводу нападу з Білорусі, продажу HIMARS, захоплення "Цезарів", поповнення російської армії на 80000 – ніщо інше як приводи для паніки, які закидають російські джерела, а наші радісно підхоплюють. Не піддавайтеся, вірте у ЗСУ, звертайтеся до офіційних джерел", – закликав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 6 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про скасування рішення про обмеження на пересування для військовозобов'язаних. Документ відправили на доопрацювання.

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