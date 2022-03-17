"Ми самі по собі": у Херсонській області троє місцевих знищили 4 ворожих танки

"Ми самі по собі": у Херсонській області троє місцевих знищили 4 ворожих танки

Зброю місцеві отримали від ЗСУ.

У Херсонській області троє чоловіків одного з міст на кордоні з Миколаївською областю зробили вилазку і знищили 4 танки окупантів.

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Про це вони розповіли у Мережі.

Троє жителів міста Х.. у Херсонській області пішли на "полювання" і знищили 4 танки окупантів.

"Ми не ЗСУ і не тероборона, ми самі по собі. ЗСУ дали нам 6 мушок, ми пішли і ними розбили 4 "коробочки", вони там окопалися. Дайте нам зброю, ми самі їх положимо. Там ще багато техніки у колоні стоїть", - розповідають місцеві жителі.

Нагадаємо, що станом на 17 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14 тисяч осіб. Українські захисники знищили 44 танки окупантів.