"Ми самі по собі": у Херсонській області троє місцевих знищили 4 ворожих танки

Зброю місцеві отримали від ЗСУ.
У Херсонській області троє чоловіків одного з міст на кордоні з Миколаївською областю зробили вилазку і знищили 4 танки окупантів.
Про це вони розповіли у Мережі.
Троє жителів міста Х.. у Херсонській області пішли на "полювання" і знищили 4 танки окупантів.
"Ми не ЗСУ і не тероборона, ми самі по собі. ЗСУ дали нам 6 мушок, ми пішли і ними розбили 4 "коробочки", вони там окопалися. Дайте нам зброю, ми самі їх положимо. Там ще багато техніки у колоні стоїть", - розповідають місцеві жителі.
Нагадаємо, що станом на 17 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14 тисяч осіб. Українські захисники знищили 44 танки окупантів.