"Ми самі винні": представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців (відео)

На питання, чи винні українці у війні вона відповіла ствердно: "Так, у кожного свій гріх".

Сьогодні, 30 березня, УПЦ МП проігнорувала рішення Мінкульту покинути територію Києво-Печерської лаври і зібрала на території Нижньої лаври чималу кількість своїх прихильників.

І вкотре деякі представники УПЦ Московського патріархату шокують українців своїми відверто проросійськими поглядами у той час, коли країна-агресорка вбиває наших громадян.

Одна парафіянка (чи ймовірно навіть черниця) УПЦ МП у розмові з "Радіо Свобода" заявила, що українці самі винні у тому, що розпочалася війна, через свої гріхи.

"Ми всі руські, русичі, слов’яни… То бісівські люди… Якщо ми це заробили, то ми це і отримуємо", – сказала жінка.

На питання, чи винні українці у війні вона відповіла ствердно: "Так, у кожного свій гріх".

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте вчора віряни УПЦ МП зібралися у Лаврі і навіть влаштувала гучну суперечку (відео). Зокрема, один із монахів, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці".

Сьгодні у Лаврі віряни Московського патріархату, підбурювані священниками, вигнали комісію Мінкульту. У відповідь міністр культури Олександр Ткаченко попередив, що за фактом перешкоджання роботи Комісії було подано заяву в поліцію.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло знову проклинав журналістів і пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. А один із священників Московського патріархату зламав журналістові камеру (відео).