"Ми самі винні": заступник комбрига 3-ї ОШБр висловився про рейди ТЦК

Рейди працівників ТЦК та СП в Україні є вимушеними, адже люди добровільно не стали на військовий облік. Українці самі винні у виникненні такої ситуації.

Таку думку заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловив у інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова".

На запитання про те, як Жорін ставиться до рейдів ТЦК, він відповів: "Як до вимушених".

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"Ми ж повинні теж для себе відверто говорити, що ми самі створили для себе ситуацію, щоб потім спостерігати за такими процесами. Ми як суспільство не дали тієї реакції, якої вимагають обставини на сьогоднішній день. Рейди ТЦК говорить про те, що людина свідомо не стала на облік. Маючи повний облік цього призовного населення, нам би не потрібні були рейди ТЦК. Ми би призивали тих, хто нам треба по віку, по статі, по професії і по всьому іншому. Але ми такої змоги не маємо, тому що на цей облік свідомо не стали", – пояснив військовий.

"Ми самі винні. Подобається воно нам чи не подобається, але це результат наших дій як суспільства", – додав він.

Водночас заступник командира 3-ї ОШБр назвав державний рекрутинг "проваленим узагалі".

"Його не те, що не існує, а він від’ємний. Тобто ми бачимо результат цієї роботи", – сказав Жорін.

"Але треба також усвідомлювати, що який би хороший державний рекрутинг не відбувався, якою правильною не була б там інформаційна державна політика в цьому плані, робота з населенням, все одно ніколи не було жодної війни навіть приблизних масштабів, де всі були б добровольцями. До мобілізації нам все одно довелось би приходити. Але питання в тому – як до цієї мобілізації ставляться", – пояснив військовий.

Він додав, що замінити мобілізацію державним рекрутингом неможливо, це паралельні процеси.

До слова, раніше в Міноборони повідомили, що військові частини отримали можливість мобілізувати резервістів і військовозобов’язаних без участі ТЦК та СП. Це стало ефективним інструментом мобілізації добровольців до ЗСУ.

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