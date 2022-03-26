Ми ще до 25 лютого вивезли зі Львова об’єкти мілітарної інфраструктури - Садовий

Ми ще до 25 лютого вивезли зі Львова об’єкти мілітарної інфраструктури - Садовий

Насправді агресор б’є по цивільних об’єктах.

Зі Львова ще до 25 лютого вивезли об’єкти мілітарної інфраструктури, і ці пошкодження, які є – це пошкоджені корпуси.

І насправді агресор б’є по цивільних об’єктах.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на брифінгу, коментуючи ракетні обстріли 26 березня.

"Рівень безпеки є максимальний, наскільки це можливо в нашому місті. Те саме стосується регіону. Але ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь і багато разів влучали не тільки у Львів, але й в інші об’єкти в нашій країні. Ми всі в однаковій ситуації. Чим скоріше ми отримаємо якісну зброю, системи ППО, тим більш безпечними будуть наші міста і громадяни", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, 26 березня Львів зазнав низку ракетних ударів. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

У Львові внаслідок обстрілу загорівся один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постраждала.