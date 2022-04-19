"Ми спалили все, що в них було": у Росії завдяки ЗСУ не залишилося сучасних танків Т-90

"Ми спалили все, що в них було": у Росії завдяки ЗСУ не залишилося сучасних танків Т-90

ЗСУ продовжують активно нищити техніку окупантів.

Наразі відомо, що в армії РФ не залишилося сучасних танків Т-90, бо їх знищили Збройні сили Україні під час "спецоперації"..

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, фактично військово-промисловий комплекс Росії наразі зупиняється або вже це зробив, що суттєво впливає на можливості країни-агресорки вести війну.

"Можемо сказати, що танків Т-90 в складі збройних сил Росії вже немає. Ми спалили все, що в них було. На сьогодні Росія постачає танки Т-72 – це ще радянські зразки, не модернізовані, і з ними боротися набагато легше", – наголосив військовий експерт.

Жданов додав, що на сьогодні "Уралвагонзавод" – основний танкозбірний завод Росії – стоїть, бо відсутні комплектуючі.

Нагадаємо, що українські десантниками розбили та знищили бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.