"Ми сподіваємося побачити їх за ґратами": Зеленський відреагував на ордери на арешту Шойгу та Герасимова

За його словами, кожен злочинець, який причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ордери на арешту Шойгу та Герасимова, які видав Міжнародний кримінальний суд.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні. Ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що кожен злочинець, який причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене.

“Ми сподіваємося побачити їх за ґратами. Сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Шойгу та Герасимова оголосили в міжнародний розшук.

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