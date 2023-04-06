"Ми спостерігаємо останні місяці існування російської квазі-імперіії": Ющенко про перемогу України 

Існує декілька варіантів реалістичної картини перемоги України, долучення до ЄС і НАТО - в тому числі. Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що для нього означає перемога України над Росією і що відбувається з країною-агресоркою зараз.

Про це він говорив під час інтерв’ю з Єгором Гордєєвим.

"Не хочу, щоб мене заслали за це в Сибір… Але, очевидно, я не сприймаю контури 24 лютого минулого року як кінцеву задачу, не сприймаю суверенні кордони, як доконаний факт. Тобто з точки зору української цілі це зрозуміло. Але майте на увазі: якщо нічого іншого не змінюється і наші герої доходять до хутора Михайлівського, на цьому ми ставимо крапку і більше світ не змінюється, то напрошується питання: а що далі? Ви будете чекати два-три роки, щоб почалася наступна серія?.." - поставив питання Ющенко.

За його словами, існує декілька варіантів реалістичної картини перемоги України. Країна у складі ЄС і НАТО - в тому числі.

"Але оскільки це не відбувається блискавично, очевидно, ми повинні міркувати про ті механізми, які забезпечують такий рух", - додав третій очільник України.

Він також охарактеризував Росію, як квазі-імперію, нагадавши, що вже п’ять корінних народів у складі РФ декларують про створення власних держав та національний суверенітет.

"Дуже симпатичною є думка про те, що ми спостерігаємо останні місяці, а можливо роки, існування цієї квазі-імперії, цього зла, яке називається Росія. На сьогодні вже п’ять корінних народів декларують про створення власних держав, про власний національний суверенітет. Я думаю, що з кожним днем все це буде розвиватися динамічніше. І тоді буде та перемога, якою можна буде поставити крапку”", - додав Ющенко.

Нагадаємо, що за словами колишнього президента України Віктора Ющенка, перший злам з РФ відбувся ще 2007 року. Він пригадав, що російський президент Володимир Путін формував занадто небезпечну політику до нашої країни.

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