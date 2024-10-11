"Багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон" – Лісовий

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

У 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", – сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Нагадаємо, Європейський Союз тимчасово відкладає запровадження нової ІТ-системи прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES) для громадян країн, які не є членами ЄС.

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