Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною аж до перемоги - Макрон під час візиту до Києва

Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною аж до перемоги - Макрон під час візиту до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну аж до її перемоги над російськими окупантами.

Для цього ЄС буде надалі посилювати санкції проти Росії, а також надавати масовану економічну, гуманітарну та військову підтримку Україні у її боротьбі.

Про це Макрон сказав під час брифінгу 16 червня.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною на захисті суверенітету, територіальної цілісності України та вашої свободи. Це наша мета. Іншої мети в нас немає. І ми досягнемо цієї мети", - наголосив президент Франції.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

Під час свого візиту до Києва президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Україна може повністю розраховувати на Європу у війні проти Росії.

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