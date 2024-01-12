Ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники: Зеленський – про зустріч з Сунаком (відео)

Зустріч президента України та прем'єра Великої Британії – це сигнал світові, що Україна не наодинці.

Зустріч у Києві президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака – це сигнал світові, що Україна не наодинці.

Про це заявив Володимир Зеленський України 12 січня.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч як друзі та союзники. Це сигнал світові: Україна не наодинці. Слава Україні", - сказав президент.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком у Києві

Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак.

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