"Ми створювали казку": у Генічеську родина спорудила біля будинку новорічне містечко (фото, відео)

"Ми створювали казку": у Генічеську родина спорудила біля будинку новорічне містечко (фото, відео)

На створення новорічних декорацій батько із сином витратили 10 днів.

У Генічеську Херсонської області родина облаштувала новорічне містечко біля свого будинку. На створення казки витратили 10 днів.

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Сам процес та результат своєї роботи вони виклали у YouTube.

Спочатку батько з сином створювали креслення майбутніх декорацій, а далі робили їх з арматури та зварювали зварювальним апаратом. Далі вже основу встановлювали та розміщували на неї різнокольорові гирлянди.

За 10 днів кропіткої роботи батько із сином створили напис "Генічеськ-2022", 6-метрову ялинку, яка сяє неоновоми вогнями, сніговика-саксофоніста, санки з оленями та Санта-Клаусом та ще кілька декорацій.

"Загалом ми створювали казку" - сказав син голови родини Олексій.

Нагадаємо, що радиційний флешмоб напередодні Нового рокувлаштували місцеві автолюбителі у Вінниці. На одній зі стоянок кермувальники припаркували автівки так, щоб з висоти всі разом виглядали як величезна ялинка . 120 учасників свої машини прикрасили святковою ілюмінацією.

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