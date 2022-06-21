"Ми у вас в гостях, перепрошуємо": ЗСУ показали, як на своїх позиціях потоваришували з дикими кабанами (відео)

"Ми у вас в гостях, перепрошуємо": ЗСУ показали, як на своїх позиціях потоваришували з дикими кабанами (відео)

Українські захисники завели дружбу зі стадом диких кабанів.

Кабаняча родина, не соромлячись, заходить на позиції наших військових і хазяйнує.

Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як зграя диких кабанів - дорослі і малі, зайшла на позиції українських захисників. Тварини шукають щось смачненьке, порпаючись у речах військовослужбовців ЗСУ, і почуваються господарями. Дикі свині поводяться чемно і неагресивно.

"Знову "бойові" кабани. Друзі, ми у вас в гостях. Ми перепрошуємо, але це наша кухня, друзі. Ми після себе поприбираємо, і вам щось залишимо", - говорить до кабанів один із бійців.

За реакцією бійців видно, що гості до них навідуються вже не один раз, оскільки вже зрозуміли, що тут можна поживитися чимось смачним.

Нагадаємо, що на Запоріжжі українська коза - "диверсантка" підірвала на гранаті кількох окупантів.

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