"Ми в нього ріжок всадили, а він іде": окупант розповів про воїнів ЗСУ, яких навіть кулі не зупиняють

Російський військовий розповів своїй дружині чи то подрузі про непереможних воїнів ЗСУ, яких навіть кулі не зупиняють.

Окупант фантазує, що українських воїнів шпигують наркотичними речовинами для наступальних дій.

Розмову загарбника перехопила українська розвідка, інформує ГУР Міноборони.

Російський солдат розповів, що його товариші по зброї намагаються знищити військових ЗСУ, але українські бійці ідуть напролом.

"Там і танки і все що тільки можуть палять. Ось писали, що вони їх і "Солнцепеками"…Палять, бомблять, а ті вперед ідуть. Тупо просто пизд*ють", - каже окупант.

Також росіянин розповідає, як його товариші на передовій не могли спинити кулями українського військового.

"Вони там всі на передок їздили, там стріяляли. Каже, в тіпа стріляли 3 рази, а він йде на нас. Взагалі на пох*уях. Ми в нього ріжок всадили, а він іде. Він падає, встає іде і стріляє", - розповів загарбник.

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