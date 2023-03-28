Ми в себе вдома, шляхів для компромісу немає: в ОП заявили про важливість зміни еліти в РФ

Важливо, щоб у РФ відбулася зміна еліти, а в міжнародному праві виник прецедент жорсткого покарання.

Україна має міцні наміри щодо повернення території в кордонах 1991 року, а ось у РФ має відбутися зміна еліти.

Про це заявив радник голови Офісу прездента Михайло Подоляк.

"Шляхів відступу/компромісу немає, бо ми в себе вдома. Є рішучість і пам’ять про заплачену ціну. Важливо, щоб у Рф відбулася зміна еліти, а в міжнародному праві виник прецедент жорсткого покарання за агресію", - написав Подоляк у Twitter.

консолідована в намірі повернути території в кордонах 1991 року. Шляхів відступу/компромісу немає, бо ми в себе вдома. Є рішучість і пам’ять про заплачену ціну.

Важливо, щоб у Рф відбулася зміна еліти, а в міжнародному праві виник прецедент жорсткого покарання за агресію. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2023

Раніше Подоляк прокоментував заяву диктатора Путіна про розміщення в Білорусі ядерної зброї та написав, як це вплине на війну Росії проти України.

Також є інформація, що розвідка України разом зі світовими колегами контролює можливе розміщення "ядерки" на території РБ.

Раніше стали відомі подробиці та думки експертів, якими будуть наслідки заяви Путіна.

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