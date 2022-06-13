"Ми вас знову знайшли": на Запоріжжі артилеристи ЗСУ ювелірно знищили тиловий склад окупантів (відео)

В Запорізькій області захисники України добряче поколошматили російських окупантів.
В результаті роботи артилеристів ЗСУ знищено ворожий склад з паливом та боєприпасами.
Про це повідомляють на сторінці 45-ї артбригади в Мережі.
45-та артбригада знову знайшла схованки російських окупантів на Запоріжжі. Цього разу артилеристи виявили та знищили тиловий пункт зі складами пального та боєприпасів.
На кадрах видно, як артилеристи спочатку прицілюються, а потім корегують свій вогонь і нищать ворожу техніку і склади, які розташовані поблизу міста Пологи Запорізької області.
"Ми вас знову знайшли", - лаконічно прокоментували відео артилеристи 45-ї бригади.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч проти 13 червня з "Ураганів" вдарили по житлових кварталах Зеленодольської громади в Дніпропетровській області. У Зеленодольську поцілили в центр міста.
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